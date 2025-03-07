Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Западный профессор уколол НАТО после запрет Вашингтона делиться с Киевом разведдаными

Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии задался вопросом, как НАТО может быть связано с атаками на Россию. По его мнению, запрет президента США Дональда Трампа предоставлять западным странам американскую разведывательную информацию вызывает серьёзные размышления.

«Получается, что страны НАТО больше не скрывают своего участия в атаках на российские территории?» — задался вопросом Дизен, комментируя статью в Daily Mail.

По данным издания, британские ракеты Storm Shadow утратили свою эффективность после того, как Трамп ограничил Украину в доступе к разведданным союзников.

Напомним, Трамп приказал приостановить всю иностранную помощь от США на 90 дней. Вслед за этим указом в Европе развернули колонны с военной техникой, которые направлялись на Украину. Также самолёты с оружием для Киева вернулись на свои базы. США также запретили Лондону делиться с Киевом разведанными, полученными из Вашингтона.