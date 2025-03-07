Западный профессор уколол НАТО после запрет Вашингтона делиться с Киевом разведдаными

Напомним, Трамп приказал приостановить всю иностранную помощь от США на 90 дней. Вслед за этим указом в Европе развернули колонны с военной техникой, которые направлялись на Украину. Также самолёты с оружием для Киева вернулись на свои базы. США также запретили Лондону делиться с Киевом разведанными, полученными из Вашингтона.