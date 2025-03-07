Трамп призвал Маска использовать «скальпель вместо топора»

По данным Politico, в четверг, 6 марта, Трамп провел совещание с членами администрации, на котором заявил, что Маск может давать департаментам рекомендации относительно численности сотрудников, но не требовать их выполнения. Окончательные кадровые решения будут принимать члены кабинета министров. Встреча состоялась после серии массовых увольнений и угроз в адрес государственных служащих со стороны миллиардера, на ней присутствовал и сам глава Tesla и SpaceX. Он дал понять, что согласен с Трампом. Как сообщил источник Politico, знакомый с ходом совещания, Маск признал, что DOGE допустил несколько ошибок.