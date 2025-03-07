Ван И заявил, что дружба России и Китая не зависит от перемен в мире

«Вне зависимости от изменений на международной арене, историческая основа китайско-российской дружбы остаётся неизменной, а её внутренняя динамика не ослабевает», — подчеркнул он.
Ван И также заметил, что устойчивые и стабильные отношения между Китаем и Россией не разрушатся в один миг и не подвержены влиянию третьих стран.
В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности Ван И заверил, что Пекин продолжит покупку российского газа, поскольку это отвечает интересам китайского народа. Также он заявил, что считает западные санкции против России незаконными и неэффективными.