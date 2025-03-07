Орбан объяснил, почему Венгрия не поддержала расширение помощи ЕС Украине

По его словам, лидеры остальных 26 стран сообщества на встрече утверждали, будто Украина должна продолжать войну. «Венгрия осталась на стороне мира. Мы сказали, что войну продолжать не следует и мы должны поддержать президента США с максимально возможной силой и энергией, чтобы он достиг успеха в ходе мирных переговоров», — сказал Орбан.