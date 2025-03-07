Орбан объяснил, почему Венгрия не поддержала расширение помощи ЕС Украине

Венгрия не поддержала заявление по Украине на саммите Евросоюза в Брюсселе, так как оно направлено на поддержку военных действий и против мирного урегулирования конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, лидеры остальных 26 стран сообщества на встрече утверждали, будто Украина должна продолжать войну. «Венгрия осталась на стороне мира. Мы сказали, что войну продолжать не следует и мы должны поддержать президента США с максимально возможной силой и энергией, чтобы он достиг успеха в ходе мирных переговоров», — сказал Орбан.
Венгерский премьер добавил, что в предложенном на саммите документе речь идет о наращивании помощи Киеву ради продолжения военных действий. Он подчеркнул, что это полностью противоречит позиции Будапешта в пользу мира, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что на экстренном саммите ЕС 6 марта Венгрия единственная из участников не поддержала расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества.
Орбан сообщал, что участники встречи активно интересовались у Владимира Зеленского состоянием дел на передовой и его мыслями о будущем Украины. По его словам, европейские лидеры считают, что Европа должна взять на себя финансовую и военную нагрузку, которую ранее нес Вашингтон.