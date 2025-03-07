В мэрии Новосибирска сменили замначальника департамента благоустройства

В администрации Новосибирска произошли кадровые перестановки. Временно исполняющим обязанности заместителя начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса назначен Виктор Хихлов. Он занял пост Олеси Богомазовой, которая с 2024 года находится под следствием и остается под домашним арестом. Информацию о назначении подтвердили в мэрии.