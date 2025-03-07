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В мэрии Новосибирска сменили замначальника департамента благоустройства

Экс-заместитель начальника Олеся Богомазова с прошлого года находится под домашним арестом.

Источник: Om1 Новосибирск

В администрации Новосибирска произошли кадровые перестановки. Временно исполняющим обязанности заместителя начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса назначен Виктор Хихлов. Он занял пост Олеси Богомазовой, которая с 2024 года находится под следствием и остается под домашним арестом. Информацию о назначении подтвердили в мэрии.

До своего назначения Хихлов возглавлял муниципальное казенное учреждение «Управление дорожного строительства». В 2023 году он стал самым высокооплачиваемым директором муниципального учреждения — его среднемесячная зарплата превышала 215 тысяч рублей. Теперь Хихлов будет курировать вопросы благоустройства и содержания городских дорог.

Глава департамента информационной политики мэрии Михаил Столяров уточнил, что назначение временное: «Виктор Хихлов назначен на период отсутствия основного работника — Богомазовой».

В 2024 году в структуре администрации Новосибирска произошли изменения — департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса был разделен на два отдельных ведомства. Теперь новый замначальника займется исключительно вопросами дорожного строительства и благоустройства города.