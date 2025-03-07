Макрон заявил о готовности к диалогу с Путиным

«Я готов говорить с президентом Путиным, когда мы с [украинским лидером Владимиром] Зеленским и нашими европейскими партнерами посчитаем, что для этого наступил подходящий момент. <…> Так что ответ на этот вопрос — да», — сказал Макрон.