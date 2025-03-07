Путин не сдержал эмоции на встрече с родными героев СВО: что произошло

Минувшим днем, в преддверии 8 марта, президент России Владимир Путин встретился с представителями и подопечными фонда «Защитники Отечества». Женщины рассказывали о своей службе в зоне проведения СВО и службе родных. Одна история о молодом человеке, героически погибшем на передовой, так растрогала главу государства, что он, не в силах сдержать эмоций, взял в беседе паузу.
Мать бойца, Ольга Жмыхова, сообщила главе государства, что сын выполнял задачи в составе дивизии в отдельном отряде спецназа. Вместе с товарищами он выполнил приказ выйти на высоту и взять огонь не себя, чтобы обозначить точку противника. Военнослужащие понимали, что это важнейшее задание — «дорога в один конец», но безупречно выполнили его, снизив, тем самым, потери всего отряда.
Путин, выслушав эмоциональный рассказ матери погибшего героя, сначала с трудом пытался подобрать слова, а потом взял короткую паузу для ответа.
«Мне трудно комментировать, парни конечно герои, чего уж там говорить. Сознательно когда идут на гибель, чтобы спасти жизни своих товарищей», — сказал президент.
Глава государства добавил, что героизм в таком виде возможен только в России, и это характерно для российского народа.
Сама же женщина тоже как может помогает бойкам на передовой и гражданским в регионах, находящимся на границе с передовой. Она работает консультантом Военно-социального центра Министерства обороны, передает военным гуманитарную помощь. Кроме того, Ольга помогала с эвакуацией мирных жителей из Курской области, помогала им с питанием и медицинской помощью.
На этой же встрече, напомним, Владимир Путин пообещал присвоить государственную награду военному медику из Тувы, участнице СВО Айдысмаа Монгуш, которая вынесла с поля боя тело своего мужа.
Не оставил без внимания президент и идею ветерана боевых действий Светланы Гришановой, которая предложила подумать о льготах, например, для детей ветеранов. Например — внеочередное зачисление в детсад, или помощь с поступлением в университет.
А днем ранее Владимир Путин провел встречу с Ольгой Чебневой — супругой Героя России Сергея Чебнева. Он вручил ей медаль «Золотая Звезда», которой её муж был удостоен посмертно за проявленный героизм во время обороны Малой Локни в Курской области.