Путин не сдержал эмоции на встрече с родными героев СВО: что произошло

Мать бойца, Ольга Жмыхова, сообщила главе государства, что сын выполнял задачи в составе дивизии в отдельном отряде спецназа. Вместе с товарищами он выполнил приказ выйти на высоту и взять огонь не себя, чтобы обозначить точку противника. Военнослужащие понимали, что это важнейшее задание — «дорога в один конец», но безупречно выполнили его, снизив, тем самым, потери всего отряда.