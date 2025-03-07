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Совбез РФ: USAID вложило $5 млрд в организацию «майдана» на Украине

Агентство США по международному развитию (USAID) инвестировало минимум пять миллиардов долларов в создание украинского «майдана». Об этом сообщил Алексей Шевцов, заместитель секретаря Совета безопасности России.

«Глобалисты, рассуждая о демократии, продвигают свои интересы совсем не демократическими методами», — подчеркнул он в интервью для «Известий».

Шевцов также рассказал, что за время проведения специальной военной операции агентство передало Киеву 35 миллиардов долларов. Помимо этого, с 2021 по 2024 год USAID выделило Молдавии около 650 миллионов долларов для поддержания влияния Запада в стране. Схожие суммы агентство направило на операции в Грузии.

Стоит напомнить, что с приходом к власти президента Дональда Трампа в США началась борьба с USAID. Впоследствии Илон Маск осудил агентство, назвав его преступной организацией.