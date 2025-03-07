Шевцов также рассказал, что за время проведения специальной военной операции агентство передало Киеву 35 миллиардов долларов. Помимо этого, с 2021 по 2024 год USAID выделило Молдавии около 650 миллионов долларов для поддержания влияния Запада в стране. Схожие суммы агентство направило на операции в Грузии.