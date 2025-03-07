Депутат от НСО поддержал указ Путина о ужесточении миграционной политики

Депутат Государственной Думы от Новосибирской области Ренат Сулейманов высказался в поддержку предложений президента России Владимира Путина по изменению миграционной политики. В частности, он отметил важность ужесточения контроля над нелегальной миграцией и предотвращения создания закрытых этнических сообществ, сообщает «Сиб.фм».
По словам Сулейманова, в Новосибирске есть районы с высокой концентрацией мигрантов, что вызывает социальное напряжение. В качестве примера он привел Хилокский рынок, барахолку и территорию бывшего Центрального рынка. Депутат подчеркнул, что некоторые приезжие не владеют русским языком и не проходят процесс интеграции, предпочитая жить обособленно.
Особое внимание парламентарий обратил на нелегальные схемы получения гражданства и поддельные сертификаты о сдаче экзамена по русскому языку. Он отметил, что вокруг этих услуг действует теневой бизнес, который необходимо пресекать.
Сулейманов подчеркнул, что ужесточение контроля за миграцией не должно препятствовать трудовой миграции, которая остается важной для экономики региона. Он напомнил, что в последние годы Госдума приняла несколько законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. Однако, по его мнению, теперь ключевая задача — обеспечить их исполнение на практике.