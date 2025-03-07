Депутат от НСО поддержал указ Путина о ужесточении миграционной политики

Сулейманов подчеркнул, что ужесточение контроля за миграцией не должно препятствовать трудовой миграции, которая остается важной для экономики региона. Он напомнил, что в последние годы Госдума приняла несколько законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. Однако, по его мнению, теперь ключевая задача — обеспечить их исполнение на практике.