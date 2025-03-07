«Возможно, сейчас это исходит от людей из Европы, которые хотели бы бесконечного продолжения войны», — озвучила Габбард в эфире Fox News.
Она также рассказала, что недавно встретилась с несколькими представителями европейских разведывательных служб. Те выразили готовность продолжать сотрудничество.
Ранее экс-конгрессвумен Талси Габбард, ныне занимающая должность главы Нацразведки Штатов, сообщила о планах американских политиков свергнуть Правительство России в 2017 году. Она также критиковала Байдена и предупреждала об угрозе из «лабораторий смерти» на Украине.