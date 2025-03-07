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Директор Нацразведки Габбард отвергла отказ Европы от обмена данными с США

Директор Национальной разведки США Талси Габбард выразила сомнение, что европейские коллеги откажутся от обмена данными с Вашингтоном. Она выделила, что такие заявления часто звучат от бывших руководителей разведсообщества, стремящихся политизировать свои посты, чтобы подорвать мирные инициативы Дональда Трампа.

Источник: Life.ru

«Возможно, сейчас это исходит от людей из Европы, которые хотели бы бесконечного продолжения войны», — озвучила Габбард в эфире Fox News.

Она также рассказала, что недавно встретилась с несколькими представителями европейских разведывательных служб. Те выразили готовность продолжать сотрудничество.

Ранее экс-конгрессвумен Талси Габбард, ныне занимающая должность главы Нацразведки Штатов, сообщила о планах американских политиков свергнуть Правительство России в 2017 году. Она также критиковала Байдена и предупреждала об угрозе из «лабораторий смерти» на Украине.