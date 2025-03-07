Директор Нацразведки Габбард отвергла отказ Европы от обмена данными с США

Директор Национальной разведки США Талси Габбард выразила сомнение, что европейские коллеги откажутся от обмена данными с Вашингтоном. Она выделила, что такие заявления часто звучат от бывших руководителей разведсообщества, стремящихся политизировать свои посты, чтобы подорвать мирные инициативы Дональда Трампа.