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Посольство в Москве: РФ и КНР шаг за шагом идут к отмене визового режима

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Россия и Китай делают шаги, чтобы прийти к отмене визового режима. Об этом заявил ТАСС временный поверенный в делах посольства Китая в Москве Чжан Вэй.

Источник: Reuters

«Мы хотим сделать поездки более удобными для граждан обеих стран, чтобы они почаще встречались, ездили друг к другу. Это только полезно. Я думаю, что это тоже желание каждого гражданина Китая и России. Но мы сейчас обсуждаем эти вопросы, продвигаем их решение», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о перспективах отмены виз. «Когда будет полный результат, сложно сказать. Шаг за шагом», — добавил он.