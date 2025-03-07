Посольство в Москве: РФ и КНР шаг за шагом идут к отмене визового режима

«Мы хотим сделать поездки более удобными для граждан обеих стран, чтобы они почаще встречались, ездили друг к другу. Это только полезно. Я думаю, что это тоже желание каждого гражданина Китая и России. Но мы сейчас обсуждаем эти вопросы, продвигаем их решение», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о перспективах отмены виз. «Когда будет полный результат, сложно сказать. Шаг за шагом», — добавил он.