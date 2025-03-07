Бауыржан Кудайбергенов освобожден от должности вице-министра нацэкономики

Постановлением правительства Республики Казахстан Кудайбергенов Бауыржан Алибекович освобожден от должности вице-министра национальной экономики РК в связи с переходом на другую работу, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.