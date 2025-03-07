Бауыржан Кудайбергенов освобожден от должности вице-министра нацэкономики

Кудайбергенов Бауыржан Алибекович родился в 1988 году. Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Университет Манчестера (Великобритания), Назарбаев Университет.
Карьера:
Трудовую деятельность начал инспектором Отдела анализа и информатизации Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.
В 2012—2017 годы работал экспертом-аудитором, главным экспертом-государственным аудитором в структуре Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.
В 2018—2022 годах занимал различные должности в Отделе социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК, Отделе информационно-аналитического обеспечения Канцелярии Первого Президента РК.
В 2022—2023 годах занимал должность советника Премьер-Министра РК.
С 27 июня 2023 года — Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.
Обладатель стипендии «Болашақ», член Президентского молодежного кадрового резерва 2021 года.