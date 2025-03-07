Володин: Макрон, в истерике спасая себя, создает огромные проблемы Евросоюзу

По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говорящая о планах перевооружить Европу и «надоумившая объявить о ее милитаризации, не думает о последствиях», а старается лишь «сохраниться во власти». «Спасает себя и Макрон. У него истерика. Претендуя на роль общеевропейского лидера, создает огромные проблемы Евросоюзу и Франции в частности», — подчеркнул Володин.