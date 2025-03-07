Володин: Макрон, в истерике спасая себя, создает огромные проблемы Евросоюзу

«Для того, чтобы сохранить личную власть, Макрону, [премьер-министру Великобритании Киру] Стармеру, Зеленскому, [польскому премьеру Дональду] Туску нужна война на Украине. Под предлогом обеспечения безопасности европейских стран. Но на самом деле они защищают себя. Это касается также институтов Евросоюза», — отметил Володин.
По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говорящая о планах перевооружить Европу и «надоумившая объявить о ее милитаризации, не думает о последствиях», а старается лишь «сохраниться во власти». «Спасает себя и Макрон. У него истерика. Претендуя на роль общеевропейского лидера, создает огромные проблемы Евросоюзу и Франции в частности», — подчеркнул Володин.
«Заявление Макрона о необходимости начать дискуссию об использовании ядерного оружия и продолжении войны — путь к большой трагедии. Надо ли это французам и гражданам европейских государств? Конечно, нет», — отметил председатель ГД.