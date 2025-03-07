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Сергей Левченко может пойти на выборы губернатора Иркутской области

Ранее он уже занимал кресло губернатора с 2015 по 2019 годы.

Источник: Аргументы и факты

Сергей Левченко может пойти на выборы губернатора Иркутской области. Об этом сообщают «Ведомости».

Однако пока нет ясности, поддержит ли федеральное руководство партии выдвижение Левченко в кандидаты на выборах главы Иркутской области.

Сам Левченко не стал комментировать возможное выдвижение.

Напомним, что Сергей Левченко был губернатором Иркутской области с 2015 по 2019 годы. Досрочно подал в отставку, хотя его срок истекал в 2020 году.

К слову, действующий губернатор Игорь Кобзев на встрече с Владимиром Путиным попросил поддержать решение участвовать в выборах на переизбрание губернатора. Путин одобрил эти планы.

Ранее Дума объявила процесс по выборам мэра Иркутска.