Сергей Левченко может пойти на выборы губернатора Иркутской области. Об этом сообщают «Ведомости».
Однако пока нет ясности, поддержит ли федеральное руководство партии выдвижение Левченко в кандидаты на выборах главы Иркутской области.
Сам Левченко не стал комментировать возможное выдвижение.
Напомним, что Сергей Левченко был губернатором Иркутской области с 2015 по 2019 годы. Досрочно подал в отставку, хотя его срок истекал в 2020 году.
К слову, действующий губернатор Игорь Кобзев на встрече с Владимиром Путиным попросил поддержать решение участвовать в выборах на переизбрание губернатора. Путин одобрил эти планы.
Ранее Дума объявила процесс по выборам мэра Иркутска.