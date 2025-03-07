СМИ: Трамп готовит новый список стран, которым будет закрыт въезд в США

Один из чиновников сообщил, что предлагаемый «красный список» в настоящее время состоит в основном из стран, уже побывавших в первой версии списка. Среди них Куба, Иран, Ливия, КНДР, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. По словам другого источника, предварительно предлагается добавить Афганистан в группу, гражданам которой будет категорически запрещен въезд в США.