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СМИ: Трамп готовит новый список стран, которым будет закрыт въезд в США

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа готовит новый список стран, гражданам которых будет закрыт въезд в страну, в этот раз в нем может оказаться Афганистан, сообщает издание New York Times со ссылкой на осведомленных чиновников.

Источник: AP 2024

«Администрация Трампа завершает работу над новым запретом на поездки в США для граждан некоторых стран, этот список будет шире, чем тот, что Трамп вводил в свой первый срок», — пишет издание.

Один из чиновников сообщил, что предлагаемый «красный список» в настоящее время состоит в основном из стран, уже побывавших в первой версии списка. Среди них Куба, Иран, Ливия, КНДР, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. По словам другого источника, предварительно предлагается добавить Афганистан в группу, гражданам которой будет категорически запрещен въезд в США.