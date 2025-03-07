ВСУ атаковали Россию 39 беспилотниками. Военная операция, день 1108-й

08:05 ⚡️ В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА — над территорией Республики Крым, 12 БПЛА — над акваторией Черного моря, семь беспилотников — над территорией Курской области, три — над акваторией Азовского моря и по одному — над территориями Ростовской, Белгородской и Орловской областей.