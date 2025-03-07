ВСУ атаковали Россию 39 беспилотниками. Военная операция, день 1108-й

08:22 Более 10 взрывов произошло в Миргороде, сообщило украинское издание «Инсайдер».
08:18 ❗️ Макрону, Стармеру, Туску и Зеленскому нужна война на Украине, чтобы сохранить личную власть, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
08:16 Пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА в Орловской области нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
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08:13 Взрывы прогремели в Тернополе, Харькове, в Ивано-Франковской, Полтавской и Винницкой областях, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
08:07 Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке на объекты энергетической и газовой инфраструктуры страны.
08:05 ⚡️ В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА — над территорией Республики Крым, 12 БПЛА — над акваторией Черного моря, семь беспилотников — над территорией Курской области, три — над акваторией Азовского моря и по одному — над территориями Ростовской, Белгородской и Орловской областей.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1108-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.