Главные новости 7 марта 2025 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах по украинскому кризису наблюдается движение вперед. Какие действия украинской и российской сторон позволили ему сделать вывод о прогрессе, он не объяснил, но добавил, что надеется вскоре «положить конец» конфликту. Переговоры США с делегацией Украины намечены на 12 марта.