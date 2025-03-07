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Главные новости 7 марта 2025 года

Последние новости за сегодня — 7 марта 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 7 марта 2025 года.

Трамп объявил о прогрессе в переговорах по украинскому конфликту

Президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах по украинскому кризису наблюдается движение вперед. Какие действия украинской и российской сторон позволили ему сделать вывод о прогрессе, он не объяснил, но добавил, что надеется вскоре «положить конец» конфликту. Переговоры США с делегацией Украины намечены на 12 марта.

В Сирии сторонники Асада ведут бои с новыми властями

Ополченцы и сторонники Башара Асада вступили в боестолкновения с военными силами нового правительства Сирии. Бои ведутся в городе Джабла, где сосредоточено алавитское население республики, к которому принадлежит семья экс-президента. Сирийские СМИ сообщают о 16 погибших сотрудниках нового правительства.

Венгрия заблокировала решения саммита по Украине

Венгрия наложила вето на решения саммита по Украине, прошедшего 6 марта в Брюсселе. Это подтвердил председатель Евросовета Антониу Кошта. Представители остальных 26 членов Евросоюза одобрили план оказания поддержки Киеву. Следующий саммит европейского блока состоится 20—21 марта.

Италия предложила вариант предоставления Украине гарантий безопасности

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с инициативой распространить на Украину действие пятой статьи устава НАТО. Если такое решение примут, то нападение на украинскую сторону будет считаться нападением на альянс. Прием Украины в состав натовского блока по-прежнему не рассматривается в ЕС.

Восьмой испытательный полет корабля Starship завершился провалом

Во время восьмого испытательного полета прототипа корабля Starship компании SpaceX Илона Маска была потеряна связь со второй ступенью ракеты-носителя. Целью тестового полета был вывод на орбиту четырех симуляторов спутников системы связи Starlink. Ускоритель Super Heavy удалось посадить.