Орбан заявил, что поддерживать украинские армию и страну очень дорого

«Прежде всего, нам нужно тратить больше денег на наращивание собственного военного потенциала и обороноспособности, но в то же время кто-то должен финансировать украинскую армию, а американцы больше в этом участвовать не будут», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).