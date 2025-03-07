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Глава МВД Башкирии Александр Прядко покинул пост

Генерал-лейтенант сообщил о своей отставке и попрощался с коллективом.

Источник: МВД по РБ

Глава МВД Башкирии Александр Прядко покинул пост. Генерал-лейтенант сообщил о своей отставке и попрощался с коллективом, передает «РБК-Уфа» со ссылкой на правительство РБ.

Сообщается, что Александр Прядко оставил пост в связи с выходом на пенсию. Временно исполнять обязанности главы регионального МВД будет замминистра Артур Сайфуллин.

В МВД по Башкирии пока не комментируют кадровые перестановки.

Отметим, что генерал руководил региональным ведомством ровно два года: на должность он был назначен 6 марта 2023 года.