Глава МВД Башкирии Александр Прядко покинул пост. Генерал-лейтенант сообщил о своей отставке и попрощался с коллективом, передает «РБК-Уфа» со ссылкой на правительство РБ.
Сообщается, что Александр Прядко оставил пост в связи с выходом на пенсию. Временно исполнять обязанности главы регионального МВД будет замминистра Артур Сайфуллин.
В МВД по Башкирии пока не комментируют кадровые перестановки.
Отметим, что генерал руководил региональным ведомством ровно два года: на должность он был назначен 6 марта 2023 года.