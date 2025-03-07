Канада увеличит военное присутствие в Арктическом регионе

«Сегодня … министр национальной обороны Билл Блэр объявил Икалуит, Инувик и Йеллоунайф местами размещения северных центров оперативной поддержки. Это увеличит присутствие и оперативность канадских вооруженных сил в Арктике и на Севере», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках обновленной концепции обороны Канада в течение 20 лет будет инвестировать 2,67 миллиарда канадских долларов в «создание сети северных центров оперативной поддержки».
«Эти центры, состоящие из взлетно-посадочных полос, объектов материально-технического обеспечения и оборудования, позволят канадским вооруженным силам более эффективно отстаивать суверенитет Канады и поддерживать увеличение круглогодичного присутствия», — добавили в ведомстве.
Отмечается, что инициатива «представляет собой новый подход к обороне и (боевой — ред.) устойчивости в Арктике и на Севере», а также поможет обеспечить безопасность канадцев в условиях кардинальных изменений в физической среде и в области безопасности.
В феврале лидер Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр обязался создать первую со времен холодной войны постоянную военную базу страны Икалуит в Арктике. Он отметил, что создание этой базы будет оплачено за счет сокращения предоставляемой Канадой иностранной помощи. Кроме того, он заявил о намерении приобрести тяжелые ледоколы для ВМС страны и береговой охраны, а также удвоить персонал рейнджеров (разновидность резервов ВС Канады) в Арктике.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Канаду за недостаточные расходы на оборону, заявив, что считает её «нежизнеспособной» страной.