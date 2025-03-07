Канада увеличит военное присутствие в Арктическом регионе

В феврале лидер Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр обязался создать первую со времен холодной войны постоянную военную базу страны Икалуит в Арктике. Он отметил, что создание этой базы будет оплачено за счет сокращения предоставляемой Канадой иностранной помощи. Кроме того, он заявил о намерении приобрести тяжелые ледоколы для ВМС страны и береговой охраны, а также удвоить персонал рейнджеров (разновидность резервов ВС Канады) в Арктике.