Захарова назвала ориентиры в вопросе перезагрузки отношений с США

«Есть понимание, что эти отношения надо восстанавливать. А дальше будем ориентироваться на конкретные дела и шаги с той стороны», — сказала она в беседе с «РИА Новости».
Кроме того, Захарова отметила, что российская сторона смотрит на ситуацию с реализмом. По ее словам, контакты установлены и в настоящее время они «прорабатываются, отрабатываются».
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф 27 февраля заявил, что у Москвы и Вашингтона есть множество возможностей в области экономического сотрудничества после достижения мирного соглашения по Украине. По его словам, к сотрудничеству и длительным партнерским отношениям может привести хорошая коммуникация.