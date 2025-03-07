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Захарова назвала ориентиры в вопросе перезагрузки отношений с США

В перезагрузке отношений с США Москва будет ориентироваться на конкретные дела и шаги со стороны Вашингтона. Об этом 6 марта сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

«Есть понимание, что эти отношения надо восстанавливать. А дальше будем ориентироваться на конкретные дела и шаги с той стороны», — сказала она в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, Захарова отметила, что российская сторона смотрит на ситуацию с реализмом. По ее словам, контакты установлены и в настоящее время они «прорабатываются, отрабатываются».

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф 27 февраля заявил, что у Москвы и Вашингтона есть множество возможностей в области экономического сотрудничества после достижения мирного соглашения по Украине. По его словам, к сотрудничеству и длительным партнерским отношениям может привести хорошая коммуникация.