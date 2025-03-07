Еще один участник СВО получил высокий пост в полпредстве президента в УрФО

ЕАН сообщал, что в Свердловской области запускают аналог путинской программы «Время героев». Отбор участников начался с 21 февраля. К конкурсу допускают участников или ветеранов СВО, а также тех, кто участвует или участвовал в боевых действиях. Конкурсанты должны иметь высшее образование, постоянно проживать в регионе и не иметь судимости. Обучение будет проходить в Институте развития образования.