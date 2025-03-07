Еще один участник СВО получил высокий пост в полпредстве президента в УрФО

«В полпредстве Александр Загайнов будет курировать и контролировать проведение на территории регионов УрФО кадровых программ для участников СВО, которые сейчас реализуются по поручению президента России. Кроме того, он возьмет на себя часть вопросов по социализации ветеранов боевых действий и вовлечению их в активную общественную жизнь», — отметил полпред Артем Жога.
Александр Загайнов родился в городе Семипалатинске (Казахстан). Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище, Тюменский государственный университет, Общевойсковую ордена Жукова академию ВС РФ и РАНХиГС. Награжден орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней с мечами и медалью «За отвагу».
ЕАН сообщал, что в Свердловской области запускают аналог путинской программы «Время героев». Отбор участников начался с 21 февраля. К конкурсу допускают участников или ветеранов СВО, а также тех, кто участвует или участвовал в боевых действиях. Конкурсанты должны иметь высшее образование, постоянно проживать в регионе и не иметь судимости. Обучение будет проходить в Институте развития образования.