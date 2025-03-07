Гросси признал бесполезность западных санкций против ядерной программы Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси признал, что введенные Западом антииранские санкции оказались бесполезны и не оказывают никакого воздействия на ядерную программу Ирана.
«Санкции не работают. Вполне очевидно, что страна научилась их обходить», — подчеркнул Гросси в интервью агентству Bloomberg. По его словам, Тегерану удалось добиться значительного прогресса в развитии ядерной программы, «особенно за период с 2018 года». В том году США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
20 февраля глава МАГАТЭ призвал разработать новый формат соглашения для заключения с Ираном сделки по его ядерной программе, так как СВПД сильно устарел.
СВПД был подписан постоянной «пятеркой» Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году для преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок. В 2018 году занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп вышел из договоренности и восстановил все антииранские санкции, снятые в соответствии с условиями СВПД. В ответ на это парламент Ирана в 2020 году принял закон «О стратегических действиях по отмене санкций и защите интересов иранского народа». В соответствии с ним он сократил ряд обязательств по ядерной сделке, в том числе прекратил инспекции МАГАТЭ, выходящие за рамки соглашения о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия между агентством и исламской республикой, запретив строгие меры мониторинга.