Гросси признал бесполезность западных санкций против ядерной программы Ирана

СВПД был подписан постоянной «пятеркой» Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году для преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок. В 2018 году занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп вышел из договоренности и восстановил все антииранские санкции, снятые в соответствии с условиями СВПД. В ответ на это парламент Ирана в 2020 году принял закон «О стратегических действиях по отмене санкций и защите интересов иранского народа». В соответствии с ним он сократил ряд обязательств по ядерной сделке, в том числе прекратил инспекции МАГАТЭ, выходящие за рамки соглашения о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия между агентством и исламской республикой, запретив строгие меры мониторинга.