В Молдове начнут работу сельскохозяйственные палаты

Известно, что новые образования будут иметь статус юридического лица, являясь автономными, аполитичными и некоммерческими профессиональными организациями. Сельхозпалаты будут предоставлять производителям доступ к необходимым ресурсам и информации, включая программы обучения и финансирования. Учреждения будут созданы на двух уровнях: десять региональных сельскохозяйственных палат и Национальная сельскохозяйственная палата. Членами сельскохозяйственной палаты смогут стать сельхозпроизводители, имеющие в собственности, владении и пользовании не менее двух гектаров пахотных сельскохозяйственных земель.