В Молдове начнут работу сельскохозяйственные палаты

Известно, что новые образования будут иметь статус юридического лица, являясь автономными, аполитичными и некоммерческими профессиональными организациями. Сельхозпалаты будут предоставлять производителям доступ к необходимым ресурсам и информации, включая программы обучения и финансирования. Учреждения будут созданы на двух уровнях: десять региональных сельскохозяйственных палат и Национальная сельскохозяйственная палата. Членами сельскохозяйственной палаты смогут стать сельхозпроизводители, имеющие в собственности, владении и пользовании не менее двух гектаров пахотных сельскохозяйственных земель.
Деятельность новых ведомств будет финансироваться за счет членских взносов, консультационных или вспомогательных услуг, предоставляемых на платной основе, за счет субсидий, предоставляемых Национальным фондом развития сельского хозяйства и сельской среды, а также за счет пожертвований или спонсорской помощи.
Организационная модель сельскохозяйственных палат будет гибридной: государство в лице Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности будет содействовать процессу создания и институционализации региональных сельскохозяйственных палат, но в то же время они будут иметь полную автономию в своей деятельности.
Законопроект об организации и функционировании сельскохозяйственных палат вступит в силу с 1 января 2026 года.