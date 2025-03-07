Польша подняла в воздух самолеты из-за «активности РФ»

«Внимание, в связи с интенсивной активностью дальней авиации Российской Федерации, наносящей удары по объектам, расположенным в том числе на западе Украины, началась работа польской и союзной авиации в воздушном пространстве Польши», — говорится в сообщении, размещенном на странице Оперативного командования Вооруженных сил Польши в X.