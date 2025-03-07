Польша подняла в воздух самолеты из-за «активности РФ»

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Польша вместе с союзниками по НАТО подняла в воздух дежурные пары истребителей в связи с наблюдающейся, по утверждению Варшавы, активностью российской военной авиации.
«Внимание, в связи с интенсивной активностью дальней авиации Российской Федерации, наносящей удары по объектам, расположенным в том числе на западе Украины, началась работа польской и союзной авиации в воздушном пространстве Польши», — говорится в сообщении, размещенном на странице Оперативного командования Вооруженных сил Польши в X.
Кроме того, польская армия привела наземные системы ПВО и радиолокационной разведки «в состояние наивысшей готовности».
Ранее поступала информация о взрывах в Винницкой, Киевской, Полтавской, Сумской и Хмельницкой областях, а также в Ивано-Франковске, Одессе, Тернополе и Харькове. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждениях энергетической и газовой инфраструктуры.