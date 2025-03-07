Глава торговой палаты США в РФ предложил снять часть санкций

Собеседник РБК уточнил, что в авиационном сектора интерес США состоит в поставке в Россию запчастей и техподдержке самолетов. «Это в меньшей степени пожелание бизнеса, а больше гуманитарная необходимость, так как от этого прежде всего страдают обычные граждане. По авиационной безопасности мы объединяем свои усилия с Франко-российской торгово-промышленной палатой, для которой это также важно (как, наверное, и для всех)», — пояснил Роберт Эйджи.