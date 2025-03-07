Токаев поздравил казахстанских женщин с 8 марта

Созидательная энергия и целеустремленность помогают вам претворять в жизнь самые смелые идеи. Вы проявляете твердую гражданскую позицию и неравнодушие в общественной деятельности. Реализуете важные инициативы и нужные народу социальные проекты. К любому делу вы подходите ответственно, всегда работаете на положительный результат", — добавил президент.