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Выдающиеся женщины Казахстана удостоены государственных наград

Сегодня, в преддверии Международного женского дня, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении выдающихся женщин, внесших значительный вклад в развитие страны, передает DKnews.kz.

Источник: Акорда

За заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, а также за образцовое исполнение воинского и служебного долга награждены:

Орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы

Абуеву Анаргуль Аманжоловну — начальника департамента Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Айтмагамбетову Жулдыз Рахымовну — старшего инспектора Службы государственной охраны.

Ахметову Айман Рахмеджановну — старшего оперуполномоченного по особо важным делам Комитета национальной безопасности.

Канкину Куралай Темирболатовну — старшего помощника Генерального прокурора.

Мусатаеву Балжан Толеужановну — командира взвода войсковой части 44013 Министерства обороны;

Орденом «Парасат»

Абильдину Каракат Тулкубаевну — генерального директора школы-студии «Қарақат», город Астана.

Жексенбай Бибигүл Нұрғалиқызы — депутата Сената Парламента.

Құспан Айгүл Сайфоллақызы — депутата Мажилиса Парламента.

Ногайбаеву Гульдану Рахымбековну — певицу-артистку КГКП «Государственная филармония имени А. Кашаубаева» Управления культуры, развития языков и архивного дела области Абай;

Орденом «Құрмет»

Абдраимову Тлеукуль Шаимовну — инженера производственного участка «Шу» Жамбылского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации.

Абенову Кульпаш Кайроллаевну — привлекаемого оценщика РГП «Национальный центр аккредитации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции.

Абиеву Раису Леонидовну — руководителя КХ «Абиев А. А.», область Жетісу.

Агибаеву Раису Мухамедиевну — председателя медиагруппы Совета ветеранов города Астаны.

Азимкулову Адилет Срадиновну — ветерана труда, Туркестанская область.

Айтбаеву Шолпан Сашкеновну — ветерана труда, город Астана.

Гияги Розу Римовну — диспетчера Арысской дистанции пути филиала АО «НК “Қазақстан темір жолы” — “Шымкентское отделение магистрального пути”, Туркестанская область.

Егизбаеву Сауле Абуталиповну — учителя КГУ «Школа-лицей информационных технологий № 187 имени М. Шокая (IT-школа-лицей»), Кызылординская область.

Елеуову Каракоз Тимирбековну — ветерана труда, город Алматы.

Земляную Людмилу Дмитриевну — директора ТОО «Жер су», Восточно-Казахстанская область.

Канапину Гульнару Бекежановну — аппаратчика-гидрометаллурга АО «Алюминий Казахстана», Павлодарская область.

Капенову Гульмиру Амангельдиевну — руководителя ТОО «BESTKZ.KST», город Костанай.

Караеву Бибигул Атшыбаевну — учителя КГУ «Общеобразовательная школа № 14» отдела образования по городу Жанаозену Мангистауской области.

Курмангалиеву Бикеш Кайдаровну — генерального директора ТОО «Центр развития цифровой экономики».

Мулдашеву Багдашжан Кадыржановну — директора ГККП «Хромтауский горно-технический высший колледж», Актюбинская область.

Одинцову Маргариту Владимировну — судью Верховного Суда.

Сагинтаеву Аиду Кыстаубаевну — вице-провоста АОО «Назарбаев университет», город Астана.

Умбеталину Марал Абдрашовну — врача ГККП «Городская инфекционная больница», город Шымкент.

Хамитову Алмагуль Мажитовну — директора АО «Желаевский комбинат хлебопродуктов», Западно-Казахстанская область.

Хорошаш Галию Насибулловну — врача РГП «Национальный госпиталь Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан»;

Орденом «Еңбек Даңқы» III степени

Камбарову Баянкул Кожабергеновну — электросварщика ПО «Жезказганцветмет» имени К. Сатпаева«- филиала ТОО “Корпорация Казахмыс”.

Мадимарову Анар Серикбаевну — шихтовщика ТОО «Таразский металлургический завод», Жамбылская область.

Нургалиеву Зинакул Абеновну — шихтовщика АО «Altyntau Kokshetau», город Кокшетау.

Санкибаеву Бахыткуль Куанышбаевну — машиниста крана вагоноремонтного депо ТОО «Ақ Жайық-7», город Атырау.

Сарсенову Ботагоз Габитовну — дорожного мастера Ерейментауской дистанции пути филиала АО «НК “Қазақстан темір жолы” — “Павлодарское отделение магистральной сети”;

Медалью «Ерен еңбегі үшін»

Абельдинову Надежду Николаевну — офицера по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).

Арпабаеву Бибигуль Тулюгеновну — старшего приемосдатчика груза и багажа топливно-транспортного цеха ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ».

Бакирову Карлыгаш Тастанбековну — врача ГКП «Городская поликлиника № 13», город Астана.

Жамалиеву Алиму Аманжоловну — старшего следователя по особо важным делам Департамента полиции города Астаны Министерства внутренних дел.

Жолдыбаеву Маржан Жолдыбаевну — дорожного рабочего Карагандинского областного филиала ТОО «Кажсервис».

Игбаеву Меруерт Асылхановну — заместителя директора департамента Министерства иностранных дел.

Кожамсеитову Макпал Камашовну — водителя троллейбуса ТОО «Алматыэлектротранс».

Молдыбаеву Гульшарат Токановну — оператора оперативно-диспетчерской службы АО «Астана-РЭК».

Русинову Ольгу Владимировну — начальника отдела АО «Казтелерадио», город Алматы.

Сарсембаеву Жанаркуль Оразалиевну — инспектора по качеству ТОО «Almaty turmystyq tehnika zavody», Алматинская область.

Сарымсакову Айну Аблаевну — председателя окружной избирательной комиссии № 7 города Шымкента.

Табергенову Айгуль Олжабаевну — руководителя проекта «Ранняя поддержка» благотворительного фонда «Дара», город Астана.

Турсинканбетову Еркежан Саятовну — заместителя генерального директора КФ «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта», город Астана.

Шек Наталью Анатольевну — главного специалиста Национального Банка Республики Казахстан, город Астана;

Медалью «Шапағат»

Алимбаеву Динару Тулегеновну — старшую медицинскую сестру КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг № 2 города Караганды».

Ауренову Мадину Даулеткановну — председателя и основателя ОО «Центр реабилитации и коррекции DEMEY», Восточно-Казахстанская область.

Васину Светлану Станиславовну — участницу музыкального дуэта «Moon-Ай», город Астана.

Жакупову Жанару Бексултановну — руководителя ТОО «Научно-исследовательское агентство “New Decision Group”, город Алматы.

Михееву Елену Валериевну — участницу музыкального дуэта «Moon-Ай», город Астана.

Орынбаеву Алтынай Романқызы — руководителя отдела КГУ «Центр обучения языкам Кызылординской области».

Уаисову Гульмарию Кажагалиевну — ветеринарного врача Жанажолского сельского округа района Шал акына Северо-Казахстанской области;

Почетные звания присвоены:

почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы».

Ахановой Бакытжан Омаргалиевне — директору КГКП «Детская музыкальная школа» отдела образования по Уланскому району Восточно-Казахстанской области;

почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері».

Укыбасовой Талшын Мухадесовне — старшему консультанту Корпоративного фонда «University medical centre», город Астана;

почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген құрылысшысы».

Шелудько Ольге Николаевне — эксперту Департамента по Жамбылской области филиала по Южному региону РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Министерства промышленности и строительства;

почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген өнеркәсіп қайраткері».

Ермановой Майре Журатбековне — флотатору Жезказганских обогатительных фабрик № 1, 2, 3 филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» — ПО «Жезказганцветмет», город Жезказган.