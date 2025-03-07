Выдающиеся женщины Казахстана удостоены государственных наград

За заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, а также за образцовое исполнение воинского и служебного долга награждены:
Орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы
Абуеву Анаргуль Аманжоловну — начальника департамента Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Айтмагамбетову Жулдыз Рахымовну — старшего инспектора Службы государственной охраны.
Ахметову Айман Рахмеджановну — старшего оперуполномоченного по особо важным делам Комитета национальной безопасности.
Канкину Куралай Темирболатовну — старшего помощника Генерального прокурора.
Мусатаеву Балжан Толеужановну — командира взвода войсковой части 44013 Министерства обороны;
Орденом «Парасат»
Абильдину Каракат Тулкубаевну — генерального директора школы-студии «Қарақат», город Астана.
Жексенбай Бибигүл Нұрғалиқызы — депутата Сената Парламента.
Құспан Айгүл Сайфоллақызы — депутата Мажилиса Парламента.
Ногайбаеву Гульдану Рахымбековну — певицу-артистку КГКП «Государственная филармония имени А. Кашаубаева» Управления культуры, развития языков и архивного дела области Абай;
Орденом «Құрмет»
Абдраимову Тлеукуль Шаимовну — инженера производственного участка «Шу» Жамбылского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации.
Абенову Кульпаш Кайроллаевну — привлекаемого оценщика РГП «Национальный центр аккредитации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции.
Абиеву Раису Леонидовну — руководителя КХ «Абиев А. А.», область Жетісу.
Агибаеву Раису Мухамедиевну — председателя медиагруппы Совета ветеранов города Астаны.
Азимкулову Адилет Срадиновну — ветерана труда, Туркестанская область.
Айтбаеву Шолпан Сашкеновну — ветерана труда, город Астана.
Гияги Розу Римовну — диспетчера Арысской дистанции пути филиала АО «НК “Қазақстан темір жолы” — “Шымкентское отделение магистрального пути”, Туркестанская область.
Егизбаеву Сауле Абуталиповну — учителя КГУ «Школа-лицей информационных технологий № 187 имени М. Шокая (IT-школа-лицей»), Кызылординская область.
Елеуову Каракоз Тимирбековну — ветерана труда, город Алматы.
Земляную Людмилу Дмитриевну — директора ТОО «Жер су», Восточно-Казахстанская область.
Канапину Гульнару Бекежановну — аппаратчика-гидрометаллурга АО «Алюминий Казахстана», Павлодарская область.
Капенову Гульмиру Амангельдиевну — руководителя ТОО «BESTKZ.KST», город Костанай.
Караеву Бибигул Атшыбаевну — учителя КГУ «Общеобразовательная школа № 14» отдела образования по городу Жанаозену Мангистауской области.
Курмангалиеву Бикеш Кайдаровну — генерального директора ТОО «Центр развития цифровой экономики».
Мулдашеву Багдашжан Кадыржановну — директора ГККП «Хромтауский горно-технический высший колледж», Актюбинская область.
Одинцову Маргариту Владимировну — судью Верховного Суда.
Сагинтаеву Аиду Кыстаубаевну — вице-провоста АОО «Назарбаев университет», город Астана.
Умбеталину Марал Абдрашовну — врача ГККП «Городская инфекционная больница», город Шымкент.
Хамитову Алмагуль Мажитовну — директора АО «Желаевский комбинат хлебопродуктов», Западно-Казахстанская область.
Хорошаш Галию Насибулловну — врача РГП «Национальный госпиталь Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан»;
Орденом «Еңбек Даңқы» III степени
Камбарову Баянкул Кожабергеновну — электросварщика ПО «Жезказганцветмет» имени К. Сатпаева«- филиала ТОО “Корпорация Казахмыс”.
Мадимарову Анар Серикбаевну — шихтовщика ТОО «Таразский металлургический завод», Жамбылская область.
Нургалиеву Зинакул Абеновну — шихтовщика АО «Altyntau Kokshetau», город Кокшетау.
Санкибаеву Бахыткуль Куанышбаевну — машиниста крана вагоноремонтного депо ТОО «Ақ Жайық-7», город Атырау.
Сарсенову Ботагоз Габитовну — дорожного мастера Ерейментауской дистанции пути филиала АО «НК “Қазақстан темір жолы” — “Павлодарское отделение магистральной сети”;
Медалью «Ерен еңбегі үшін»
Абельдинову Надежду Николаевну — офицера по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).
Арпабаеву Бибигуль Тулюгеновну — старшего приемосдатчика груза и багажа топливно-транспортного цеха ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ».
Бакирову Карлыгаш Тастанбековну — врача ГКП «Городская поликлиника № 13», город Астана.
Жамалиеву Алиму Аманжоловну — старшего следователя по особо важным делам Департамента полиции города Астаны Министерства внутренних дел.
Жолдыбаеву Маржан Жолдыбаевну — дорожного рабочего Карагандинского областного филиала ТОО «Кажсервис».
Игбаеву Меруерт Асылхановну — заместителя директора департамента Министерства иностранных дел.
Кожамсеитову Макпал Камашовну — водителя троллейбуса ТОО «Алматыэлектротранс».
Молдыбаеву Гульшарат Токановну — оператора оперативно-диспетчерской службы АО «Астана-РЭК».
Русинову Ольгу Владимировну — начальника отдела АО «Казтелерадио», город Алматы.
Сарсембаеву Жанаркуль Оразалиевну — инспектора по качеству ТОО «Almaty turmystyq tehnika zavody», Алматинская область.
Сарымсакову Айну Аблаевну — председателя окружной избирательной комиссии № 7 города Шымкента.
Табергенову Айгуль Олжабаевну — руководителя проекта «Ранняя поддержка» благотворительного фонда «Дара», город Астана.
Турсинканбетову Еркежан Саятовну — заместителя генерального директора КФ «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта», город Астана.
Шек Наталью Анатольевну — главного специалиста Национального Банка Республики Казахстан, город Астана;
Медалью «Шапағат»
Алимбаеву Динару Тулегеновну — старшую медицинскую сестру КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг № 2 города Караганды».
Ауренову Мадину Даулеткановну — председателя и основателя ОО «Центр реабилитации и коррекции DEMEY», Восточно-Казахстанская область.
Васину Светлану Станиславовну — участницу музыкального дуэта «Moon-Ай», город Астана.
Жакупову Жанару Бексултановну — руководителя ТОО «Научно-исследовательское агентство “New Decision Group”, город Алматы.
Михееву Елену Валериевну — участницу музыкального дуэта «Moon-Ай», город Астана.
Орынбаеву Алтынай Романқызы — руководителя отдела КГУ «Центр обучения языкам Кызылординской области».
Уаисову Гульмарию Кажагалиевну — ветеринарного врача Жанажолского сельского округа района Шал акына Северо-Казахстанской области;
Почетные звания присвоены:
почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы».
Ахановой Бакытжан Омаргалиевне — директору КГКП «Детская музыкальная школа» отдела образования по Уланскому району Восточно-Казахстанской области;
почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері».
Укыбасовой Талшын Мухадесовне — старшему консультанту Корпоративного фонда «University medical centre», город Астана;
почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген құрылысшысы».
Шелудько Ольге Николаевне — эксперту Департамента по Жамбылской области филиала по Южному региону РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Министерства промышленности и строительства;
почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген өнеркәсіп қайраткері».
Ермановой Майре Журатбековне — флотатору Жезказганских обогатительных фабрик № 1, 2, 3 филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» — ПО «Жезказганцветмет», город Жезказган.