Андрей Бочаров потребовал довести до ума пешеходную доступность ЖК «Комарово»

Как ожидается, новое образовательное учреждение примет первых учеников 1 сентября 2025 года. Здание разделено на несколько блоков. Здесь разместятся как классы начальной школы, так и учебные пространства для учеников средней и старшей школы. Специалистами уже завершается обустройство и оснащение большого и малого спортивных залов, где будут подготовлены помещения для ЛФК и зала хореографии. Кроме того, в школе предусмотрены собственный бассейн с двумя чашами, столовая, актовый зал, библиотека с хранилищем, медблок, кабинеты труда и ОБЖ, музыкальный и компьютерный классы.