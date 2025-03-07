Марат Хуснуллин призвал глав регионов активнее развивать Азовское кольцо

— Регионы юга России развиваются динамично, — подчеркнул вице-премьер. — У нас есть все условия для достижения показателей нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Прошу усилить работу по увеличению жилищного строительства и развитию градостроительного потенциала. Я вижу огромный потенциал для развития туризма, поэтому прошу субъекты активнее работать в этом направлении.