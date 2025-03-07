Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марат Хуснуллин призвал глав регионов активнее развивать Азовское кольцо

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин обратился к главам регионов Южного федерального округа с призывом активизировать работу по развитию инфраструктуры в рамках проекта «Азовское кольцо».

Источник: администрация Краснодара

В пресс-службе правительства России сообщили, что Марат Хуснуллин провёл заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Особое внимание было уделено реализации проектов в субъектах Южного федерального округа, за которые отвечает вице-премьер.

— По решению президента мы развиваем дорожное «Азовское кольцо», — приводятся в сообщении слова Марата Хуснуллина. — Прошу губернаторов активнее заниматься этой работой. Со своей стороны, на федеральном уровне мы сделаем всё возможное для выполнения всех поставленных задач.

Также отмечается, что на сегодняшний день лидерами в Южном федеральном округе по выполнению национальных и федеральных проектов являются Волгоградская область, республики Крым и Адыгея, а также Севастополь и Краснодарский край.

— Регионы юга России развиваются динамично, — подчеркнул вице-премьер. — У нас есть все условия для достижения показателей нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Прошу усилить работу по увеличению жилищного строительства и развитию градостроительного потенциала. Я вижу огромный потенциал для развития туризма, поэтому прошу субъекты активнее работать в этом направлении.