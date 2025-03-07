Марат Хуснуллин призвал глав регионов активнее развивать Азовское кольцо

В пресс-службе правительства России сообщили, что Марат Хуснуллин провёл заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Особое внимание было уделено реализации проектов в субъектах Южного федерального округа, за которые отвечает вице-премьер.
— По решению президента мы развиваем дорожное «Азовское кольцо», — приводятся в сообщении слова Марата Хуснуллина. — Прошу губернаторов активнее заниматься этой работой. Со своей стороны, на федеральном уровне мы сделаем всё возможное для выполнения всех поставленных задач.
Также отмечается, что на сегодняшний день лидерами в Южном федеральном округе по выполнению национальных и федеральных проектов являются Волгоградская область, республики Крым и Адыгея, а также Севастополь и Краснодарский край.
— Регионы юга России развиваются динамично, — подчеркнул вице-премьер. — У нас есть все условия для достижения показателей нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Прошу усилить работу по увеличению жилищного строительства и развитию градостроительного потенциала. Я вижу огромный потенциал для развития туризма, поэтому прошу субъекты активнее работать в этом направлении.