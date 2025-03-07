Компания из США отключила Украине доступ к спутниковым снимкам, пишут СМИ

Ранее министерство обороны США сообщило РИА Новости, что не готово комментировать информацию об остановке предоставления разведданных Украине. В среду до этого газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки.
«Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам. Официальное обоснование, которое получили пользователи от администрации Maxar, — “по административному запросу”. Фактически же отключение стало следствием запрета правительства Соединенных Штатов на предоставление Украине разведывательных данных… Это касается как правительственных пользователей, так и частных», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
В качестве примера издание привело сообщение от сообщества «Киберборошно» («борошно» с украинского «мука» — ред.), которое заявило, что уже не имеет доступа к спутниковой разведке. Как утверждает «Украинский милитарный портал» эта американская аэрокосмическая компания является едва ли не главным поставщиком коммерческих спутниковых снимков для украинских правительственных и частных пользователей.