Судья Краснодарского краевого суда Владимир Кисляк ушел в отставку

Ранее «Российская газета» сообщала, что Владимир Кисляк стал целью для информационных атак после того, как возглавил комиссию, которая проверяла судебные решения, узаконившие самострои в Сочи. После проверки было отменено около 200 решений, вынесенных сочинскими судьями. Четверо из них лишились полномочий.