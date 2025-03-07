Судья Краснодарского краевого суда Владимир Кисляк ушел в отставку. Заявление он написал по собственному желанию, сообщили сегодня, 7 марта, в Объединенной пресс-службе судов региона.
Отставка судьи произошла на фоне разбирательств со скандальными публикациями, распространяемыми некоторыми ресурсами и telegram-каналами. При этом, как выяснилось после проверки, проведенной Квалификационной коллегией судей региона и краевым следственным управлением, подтверждений изложенным в публикациях данным нет.
В Объединенной пресс-службе судов Кубани сообщили, что уже установлены лица, причастные к распространению клеветы, возбуждено уголовное дело. «В настоящее время в отношении них следственными органами проводятся мероприятия, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение», — говорится в сообщении.
Ранее «Российская газета» сообщала, что Владимир Кисляк стал целью для информационных атак после того, как возглавил комиссию, которая проверяла судебные решения, узаконившие самострои в Сочи. После проверки было отменено около 200 решений, вынесенных сочинскими судьями. Четверо из них лишились полномочий.