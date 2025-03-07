Захарова прокомментировала доклад спецслужб Литвы о российской угрозе

Захарова отметила, что в выпущенном спецслужбами Литвы докладе Россия, Белоруссия и Китай названы главными угрозами для республики.
«Забыли в этом ряду упомянуть святую воду и осиновый кол», — написала она.
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией указала в своем Telegram-канале, что спецслужбы Литвы, назвавшие Россию одной главных угроз для своей страны, забыли упомянуть наряду с ней святую воду и осиновый кол.
Захарова отметила, что в выпущенном спецслужбами Литвы докладе Россия, Белоруссия и Китай названы главными угрозами для республики.
«Забыли в этом ряду упомянуть святую воду и осиновый кол», — написала она.