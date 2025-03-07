Лукашенко предложил премьеру Мьянмы определить важнейшие проекты сотрудничества

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну определить фундаментальные проекты для развития сотрудничества. Соответствующее заявление Лукашенко, как пишет БелТА, сделал в пятницу, 7 марта 2025 года во Дворце Независимости, который стал местом проведения переговоров на высоком уровне.
— Мы все-таки с вами выстроили фундамент наших будущих отношений и сегодня надо двигаться вперед, дальше. Закрытых тем в отношениях между Беларусью и Мьянмой нет, — приводит слова белорусского президента названный источник.
Лукашенко предложил Мин Аун Хлайну определить ряд фундаментальных совместных проектов для дальнейшего развития сотрудничества.
К слову, министр здравоохранения Александр Ходжаев в свою очередь сообщил, что республика намерена расширить поставки фармпрепаратов в Мьянму, увеличив число экспортных позиций с нынешних 4 минимум до 12. Еще один вектор сотрудничества двух стран — образовательные услуги по подготовке специалистов для здравоохранения. В настоящее время студенты из Мьянмы проходят обучение в Беларуси, но не в медицинских вузах.
Министр сельского хозяйства Беларуси Юрий Горлов сообщил также, что в Беларусь Мьянма могла бы импортировать рис и драгоценные камни, а Мьянма, в свою очередь, заинтересована в закупке грузовой и пассажирской техники из Беларуси.
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