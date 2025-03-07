Лукашенко предложил премьеру Мьянмы определить важнейшие проекты сотрудничества

К слову, министр здравоохранения Александр Ходжаев в свою очередь сообщил, что республика намерена расширить поставки фармпрепаратов в Мьянму, увеличив число экспортных позиций с нынешних 4 минимум до 12. Еще один вектор сотрудничества двух стран — образовательные услуги по подготовке специалистов для здравоохранения. В настоящее время студенты из Мьянмы проходят обучение в Беларуси, но не в медицинских вузах.