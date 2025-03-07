Лукашенко: локомотивом сотрудничества Беларуси и Мьянмы должны стать конкретные экономические проекты

«Поддерживаю вас в том, что локомотивом нашего сотрудничества должны стать конкретные экономические проекты в наиболее перспективных областях, — сказал Александр Лукашенко. — Мы сегодня юридически закрепим ранее достигнутые договоренности, прежде всего в таких сферах, как защита информации, юстиция, сельское хозяйство. Но это далеко не исчерпывающий перечень направлений. Если вас заинтересует в нашей стране что-то еще, скажите. Мы обязательно рассмотрим ваше предложение и будем стараться сделать все. Закрытых тем для вас нет».