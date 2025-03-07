Лукашенко: локомотивом сотрудничества Беларуси и Мьянмы должны стать конкретные экономические проекты

«Поддерживаю вас в том, что локомотивом нашего сотрудничества должны стать конкретные экономические проекты в наиболее перспективных областях, — сказал Александр Лукашенко. — Мы сегодня юридически закрепим ранее достигнутые договоренности, прежде всего в таких сферах, как защита информации, юстиция, сельское хозяйство. Но это далеко не исчерпывающий перечень направлений. Если вас заинтересует в нашей стране что-то еще, скажите. Мы обязательно рассмотрим ваше предложение и будем стараться сделать все. Закрытых тем для вас нет».
В рамках визита председателя Государственного административного совета, премьер-министра Мьянмы в Беларуси состоялся совместный бизнес-форум. Президент поблагодарил руководителя Мьянмы за то, что он лично поддержал это мероприятие.
Во время бизнес-форума стороны обсудили перспективы сотрудничества в промышленной кооперации, логистике, поставках техники, медикаментов и продуктов питания. «Большой интерес у вас и ваших крестьян вызывает производство тракторной и сельскохозяйственной техники. Мы готовы организовать у вас по вашему желанию сборочные производства и сделаем это очень оперативно», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Он также приветствовал решение о возобновлении деятельности Совместного белорусско-мьянманского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству (первое и единственное его заседание было 12 лет назад). «Мы должны сделать это и обсуждать на нем перспективы нашего сотрудничества и реализации того плана, который мы с вами в ближайшее время сделаем».
Глава государства также предложил вернуться к вопросу подписания межправительственного соглашения о научно-техническом сотрудничестве. Соответствующий проект направлен мьянманским партнерам. Беларусь также выступает за создание совместной белорусско-мьянманской комиссии по научно-техническому и инновационному взаимодействию.
Александр Лукашенко поблагодарил своего визави за участие наблюдателей из Мьянмы на прошедших выборах Президента Беларуси. «Мы также готовы направить к вам белорусских наблюдателей на ваши выборы», — добавил он.