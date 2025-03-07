Беларусь намерена повысить уровень диппредставительства в Мьянме

Глава государства приветствовал решение Мьянмы о повышении уровня дипломатического представительства в Беларуси (посол Мьянмы в Москве будет аккредитован по совместительству и в Минске). Александр Лукашенко заявил, что и Беларусь готова двигаться в этом направлении.