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Беларусь намерена повысить уровень диппредставительства в Мьянме

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь намерена повысить уровень диппредставительства в Мьянме. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал на переговорах с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном в широком составе, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства приветствовал решение Мьянмы о повышении уровня дипломатического представительства в Беларуси (посол Мьянмы в Москве будет аккредитован по совместительству и в Минске). Александр Лукашенко заявил, что и Беларусь готова двигаться в этом направлении.

«Мы также будем в этом направлении двигаться», — заявил Александр Лукашенко.

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Республикой Союз Мьянма установлены 22 сентября 1999 года.

В 2022 году Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Мьянме по совместительству назначен руководитель белорусской дипмиссии во Вьетнаме Владимир Боровиков.