Беларусь намерена повысить уровень диппредставительства в Мьянме

Глава государства приветствовал решение Мьянмы о повышении уровня дипломатического представительства в Беларуси (посол Мьянмы в Москве будет аккредитован по совместительству и в Минске). Александр Лукашенко заявил, что и Беларусь готова двигаться в этом направлении.
«Мы также будем в этом направлении двигаться», — заявил Александр Лукашенко.
Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Республикой Союз Мьянма установлены 22 сентября 1999 года.
В 2022 году Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Мьянме по совместительству назначен руководитель белорусской дипмиссии во Вьетнаме Владимир Боровиков.