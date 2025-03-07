Лукашенко: Беларусь готова принять группу детей из Мьянмы на отдых и оздоровление

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова принять группу детей из Мьянмы на отдых и оздоровление. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном в широком составе, передает корреспондент БЕЛТА.