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Лукашенко: Беларусь готова принять группу детей из Мьянмы на отдых и оздоровление

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова принять группу детей из Мьянмы на отдых и оздоровление. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном в широком составе, передает корреспондент БЕЛТА.

«В нашей стране ежегодно отдыхают детишки из других стран. Я подтверждаю готовность принять группу детей из Мьянмы на отдых и оздоровление летом 2025 года», — заявил белорусский лидер.