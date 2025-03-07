Узбекистан и Казахстан углубляют торгово-экономические связи между регионами

Глава центра Нуржан Султаналиев предложил реализовать в этом центре совместно с узбекскими бизнесменами проекты в сфере гастрономии и ремесел. Также стороны обсудили планы по организации ярмарки продукции, производимой в Узбекистане, в рамках фестиваля, который пройдет в этом центре в июне-июле текущего года.