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Узбекистан и Казахстан углубляют торгово-экономические связи между регионами

ТАШКЕНТ, 7 марта — Sputnik. Торгово-экономические отношения между регионами Узбекистана и Казахстана поднимутся на новый уровень. Об этом сообщает ИА «Дунё».

Источник: Пресс-служба АО "Казахстан темир жолы"

Посол Узбекистана Бахтиёр Ибрагимов совершил визит в Джетысуйский район Казахстана. На встрече с акимом района Бейбитом Исабаевым были обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, вопросы активизации связей с регионами страны в сельском хозяйстве, промышленности, туризме, торговле, культурно-гуманитарной сфере.

В ходе переговоров Бейбит Исабаев высоко оценил отношения между Казахстаном и Узбекистаном, в частности торгово-экономическое сотрудничество. Он отметил, что заинтересован в установлении связей с узбекскими предпринимателями по поставкам сельскохозяйственной продукции, свежих фруктов и овощей, текстиля и строительных материалов.

В завершение встречи достигнута договоренность об организации в этом году взаимных визитов делегаций данного района и регионов Узбекистана, взаимных поставках сельскохозяйственной продукции и других товаров.

Кроме того, в Палате предпринимателей Джетысуского района состоялся круглый стол с участием представителей промышленности, розничных торговых сетей, текстильных предприятий и животноводческих комплексов, а также деловых кругов региона.

Директор Палаты предпринимателей Санжар Собирбоев отметил, что интерес местных бизнесменов к сотрудничеству с Узбекистаном возрастает. Казахские предприниматели высказали свои предложения по реализации совместных проектов в области экологии и тяжелой промышленности с узбекскими предприятиями.

На встрече была достигнута договоренность о реализации взаимовыгодных проектов и установлении постоянного диалога между Посольством Узбекистана и Палатой предпринимателей Джетысуского района.

В ходе поездки посол Узбекистана также пообщался с председателем правления Центра международного приграничного сотрудничества «Хоргос» Нуржаном Султаналиевым.

Казахская сторона рассказала о деятельности Центра «Хоргос», льготах и ​​преференциях, создаваемых для предпринимателей, а также перспективах дальнейшего развития центра.

Глава центра Нуржан Султаналиев предложил реализовать в этом центре совместно с узбекскими бизнесменами проекты в сфере гастрономии и ремесел. Также стороны обсудили планы по организации ярмарки продукции, производимой в Узбекистане, в рамках фестиваля, который пройдет в этом центре в июне-июле текущего года.

В завершении визита руководство дипмиссии Узбекистана ознакомилось с деятельностью СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота» и железнодорожного участка Алтынколь — Хоргос, расположенного на казахстанско-китайской границе.