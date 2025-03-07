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Из протестующих — в консультанты премьера Молдовы: Глава Ассоциации «Сила фермеров» назначен советником в кабмине Речана

Бэдэрэу утверждает, что назначение стало результатом прозрачного отбора, предложенного Речаном.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ассоциации «Сила фермеров» Александр Бэдэрэу назначен консультантом по вопросам сельского хозяйства в Кабинете премьер-министра РМ Дорина Речана, пишет unimedia.md.

«Я планировал сделать официальное объявление в понедельник, но вижу, что пресса уже проявляет большой интерес к этому вопросу. С 10 марта 2025 года я займу должность консультанта по сельскому хозяйству (не советника) в Кабинете премьер-министра Дорина Речана. Повторю: я не буду иметь статус государственного служащего», — написал Бэдэрэу на своей странице в Facebook.

Бэдэрэу уточнил, что назначение стало результатом прозрачного отбора, предложенного Речаном.