Из протестующих — в консультанты премьера Молдовы: Глава Ассоциации «Сила фермеров» назначен советником в кабмине Речана

«Я планировал сделать официальное объявление в понедельник, но вижу, что пресса уже проявляет большой интерес к этому вопросу. С 10 марта 2025 года я займу должность консультанта по сельскому хозяйству (не советника) в Кабинете премьер-министра Дорина Речана. Повторю: я не буду иметь статус государственного служащего», — написал Бэдэрэу на своей странице в Facebook.