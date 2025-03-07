Лукашенко: Беларусь готова к расширению сотрудничества с Мьянмой

У нас впереди большие возможности, время идет быстро, давайте не упустим его и воспользуемся нашими возможностями для того, чтобы углубить и расширить наши отношения. Мы к этому готовы.
Президент обозначил направления, по которым белорусская сторона готова и заинтересована расширять взаимодействие с Мьянмой.
«Большой интерес у вас вызывает производство тракторов и сельскохозяйственной техники. Мы готовы организовать сборочное производство и сделаем это очень оперативно», — сказал он.
При этом Лукашенко подчеркнул, что приветствует возобновление работы белорусско-мьянманского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству.
«К сожалению, один раз этот комитет собрался и больше не работали последние десятилетия, я думаю, что мы должны сделать это (возобновить работу — Sputnik) и на нем обсуждать перспективы сотрудничества», — сказал глава государства.
Драйверы
Лукашенко также заявил, что драйвером сотрудничества двух стран должны быть конкретные проекты экономической направленности.
Поддерживаю вас в том, что локомотивом нашего сотрудничества должны стать конкретные экономические проекты в наиболее перспективных областях.
По его словам, в Минске будут подписаны документы о кооперации стран в таких сферах, как защита информации, юстиция сельское хозяйство, других сферах. При этом он отметил, что Беларусь готова работать с Мьянмой в самых различных сферах.
«Закрытых тем для нас нет», — подчеркнул Лукашенко.
Поддержка на международном уровне
Белорусский лидер сообщил, что Минск готов повысить уровень диппредставительства в Мьянме и поддержать республику, если у нее проявится интерес ко вступлению в ЕЭАС или ШОС.
«Наша страна является членом Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, вы должны быть уверены, что если у вас появится интерес к этим организациям, мы обязательно окажем вам соответствующую помощь и поддержку», — сказал он.