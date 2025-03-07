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Лукашенко: Беларусь готова к расширению сотрудничества с Мьянмой

МИНСК, 7 мар — Sputnik. Беларусь готова развивать сотрудничество с Мьянмой по различным направлениям, заявил президент республики Александр Лукашенко на переговорах в широком составе с председателем Государственного административного совета Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном в широком составе, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

У нас впереди большие возможности, время идет быстро, давайте не упустим его и воспользуемся нашими возможностями для того, чтобы углубить и расширить наши отношения. Мы к этому готовы.

сказал Лукашенко

Президент обозначил направления, по которым белорусская сторона готова и заинтересована расширять взаимодействие с Мьянмой.

«Большой интерес у вас вызывает производство тракторов и сельскохозяйственной техники. Мы готовы организовать сборочное производство и сделаем это очень оперативно», — сказал он.

При этом Лукашенко подчеркнул, что приветствует возобновление работы белорусско-мьянманского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству.

«К сожалению, один раз этот комитет собрался и больше не работали последние десятилетия, я думаю, что мы должны сделать это (возобновить работу — Sputnik) и на нем обсуждать перспективы сотрудничества», — сказал глава государства.

Драйверы

Лукашенко также заявил, что драйвером сотрудничества двух стран должны быть конкретные проекты экономической направленности.

Поддерживаю вас в том, что локомотивом нашего сотрудничества должны стать конкретные экономические проекты в наиболее перспективных областях.

сказал он

По его словам, в Минске будут подписаны документы о кооперации стран в таких сферах, как защита информации, юстиция сельское хозяйство, других сферах. При этом он отметил, что Беларусь готова работать с Мьянмой в самых различных сферах.

«Закрытых тем для нас нет», — подчеркнул Лукашенко.

Поддержка на международном уровне

Белорусский лидер сообщил, что Минск готов повысить уровень диппредставительства в Мьянме и поддержать республику, если у нее проявится интерес ко вступлению в ЕЭАС или ШОС.

«Наша страна является членом Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, вы должны быть уверены, что если у вас появится интерес к этим организациям, мы обязательно окажем вам соответствующую помощь и поддержку», — сказал он.