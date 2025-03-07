Трамп увидел несправедливость в договоре с Японией о защите от нападения

Генсек японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси в ответ на замечание Трампа заметил, что защищать Японию в случае агрессии могут и другие страны, сообщила The Japan Times. Он добавил, что в 2015 году в Японии был принят закон, согласно которому обязательства США и Японии по защите друг друга от военной агрессии значительно расширились. В законе сказано, что Силы самообороны Японии могут участвовать в действиях по защите дружественных государств, даже если сама страна не подвергается нападению.