В ШОС разработают программу по противодействию экстремистской идеологии

В Ташкенте в пятницу состоялось 43-е заседание совета РАТС ШОС.
«В ходе работы согласованы… проект программы сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремистской идеологии на пространстве Шанхайской организации сотрудничества на 2026−2023 годы», — говорится в сообщении для СМИ по итогам заседания.
Участники встречи также достигли договорённости о продолжении практики реализации совместных мер по противодействию использованию Интернета в террористических, сепаратистских и экстремистских целях.
На заседании также приняты решения о проведении в Киргизии одиннадцатого заседания руководителей пограничных служб стран ШОС и совместных антитеррористических учений компетентных органов государств-членов организации в Белоруссии, добавили в пресс-службе.
Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На сегодняшний день включает в себя 10 стран, помимо перечисленных, в разное время к ней присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран. Штаб-квартира РАТС ШОС располагается в Ташкенте.