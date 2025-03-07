В ШОС разработают программу по противодействию экстремистской идеологии

Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На сегодняшний день включает в себя 10 стран, помимо перечисленных, в разное время к ней присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран. Штаб-квартира РАТС ШОС располагается в Ташкенте.