Беспрозванных встретился с Героями Труда Российской Федерации

Беспрозванных отметил их преданность делу, профессионализм и самоотверженность. Героини внесли свой вклад в развитие здравоохранения и образования. Галина Громова получила звание в 2015 году и является одним из учредителей «Российского движения школьников». Громова награждена грамотами Министерства образования РФ и нагрудным знаком «Почётный работник общего образования РФ». Ирина Коваль получила звание в 2020 году за особые трудовые заслуги в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.