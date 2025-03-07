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Беспрозванных встретился с Героями Труда Российской Федерации

Губернатор Алексей Беспрозванных поздравил жительниц Калининградской области — обладательниц звания Героя Труда РФ с Международным женским днем.

Источник: Kaliningradnews

Беспрозванных отметил их преданность делу, профессионализм и самоотверженность. Героини внесли свой вклад в развитие здравоохранения и образования. Галина Громова получила звание в 2015 году и является одним из учредителей «Российского движения школьников». Громова награждена грамотами Министерства образования РФ и нагрудным знаком «Почётный работник общего образования РФ». Ирина Коваль получила звание в 2020 году за особые трудовые заслуги в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.