Спикер Заксобрания Челябинской области рассказал, зачем районы преобразовывают в округа

«Из-за этого простой гражданин, обратившийся с проблемой к главе или депутатам поселения, часто попадал в так называемый “административный футбол”. Нынешняя система позволит сократить бюрократический аппарат и затраты на его содержание. В то же время будут сформированы территориальные отделы при администрации округа, а это значит, что люди не останутся один на один со своими проблемами и сохранится доступность власти», — говорит Олег Гербер.