Спикер Заксобрания Челябинской области рассказал, зачем районы преобразовывают в округа

Олег Гербер напомнил, что несколько лет назад был образован Коркинский муниципальный округ, ранее — район, затем, в 2024 году, по этому пути пошли Пластовский, Саткинский и Нязепетровский округа.
«В данный момент регион находится в активной стадии перехода на одноуровневую систему. На недавнем заседании депутаты Законодательного Собрания одобрили образование Ашинского и Кусинского муниципальных округов. На подходе еще несколько территорий», — отметил спикер.
По его словам, переход на одноуровневую систему МСУ имеет сильную аргументацию.
Прежде всего, абсолютное большинство органов местного самоуправления в поселениях дотировались из бюджета района. Многие социальные проекты не могли быть реализованы из-за отсутствия финансов на поселенческом уровне.
«Из-за этого простой гражданин, обратившийся с проблемой к главе или депутатам поселения, часто попадал в так называемый “административный футбол”. Нынешняя система позволит сократить бюрократический аппарат и затраты на его содержание. В то же время будут сформированы территориальные отделы при администрации округа, а это значит, что люди не останутся один на один со своими проблемами и сохранится доступность власти», — говорит Олег Гербер.
Кроме того, по его мнению, депутатский корпус муниципальных округов усилит влияние в связи с тем, что депутаты избирают после конкурса нового главу муниципалитета. Глава округа, в свою очередь, может быть досрочно отстранен от должности губернатором в связи с утратой доверия и по согласованию с депутатским корпусом.
«Еще раз подчеркну, благодаря такому подходу выстраивается четкая вертикаль власти: центр — губернатор — глава округа. И между этими уровнями есть четкое взаимодействие и ответственность за реализацию поставленных задач», — отметил председатель ЗСО Челябинской области.