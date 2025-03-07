Минниханов вручил госнаграды женщинам, внесшим значимый вклад в ОПК Татарстана

«В Татарстане расположены много предприятий, выполняющие государственный оборонный заказ. Это и производство боеприпасов, и химия, и авиастроение, и судостроение. Сегодня наши заводы перешли на круглосуточный режим работы. Отмечу, что женщины занимают ключевые позиции на промышленных предприятиях. Сегодня именно вы, представительницы прекрасного пола, вносите важный вклад в обеспечение безопасности страны. Мы не перестаем вами восхищаться», — обратился к награждаемым Рустам Минниханов.