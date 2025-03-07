Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана «перевооружения Европы». Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
Россия пристально следит за развитием ВПК в ЕС, заявил Песков
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Россия пристально следит за милитаризацией и обсуждением развития оборонного сектора в ЕС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.