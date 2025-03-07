АдГ требует ядерное оружие для Германии

О ядерном оружии для Германии в последние дни высказывались и другие члены АдГ. «Германии нужен собственный ядерный щит», — заявлял депутат Бундестага от АдГ Ханнес Гнаук. По его мнению, если США действительно решат выйти из НАТО, Германии придется взять на себя лидерство в альянсе.