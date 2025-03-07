АдГ требует ядерное оружие для Германии

«Если американского ядерного щита больше не будет, Европе нужно действовать самостоятельно. У Германии должны быть собственные возможности ядерного сдерживания — в рамках стратегической автономии Европы и системы коллективной безопасности с собственной военной и командной структурой», — заявил в интервью немецкому порталу t-online депутат Бундестага от АдГ Рюдигер Лукассен, занимающийся в партии вопросами обороны.
В том же интервью он заявил, что Германии нужно вернуть воинскую обязанность, причем как для мужчин, так и для женщин.
О ядерном оружии для Германии в последние дни высказывались и другие члены АдГ. «Германии нужен собственный ядерный щит», — заявлял депутат Бундестага от АдГ Ханнес Гнаук. По его мнению, если США действительно решат выйти из НАТО, Германии придется взять на себя лидерство в альянсе.