Лукашенко: Беларусь и Мьянма выработают дорожную карту по развитию сотрудничества

«В ближайшее время наши специалисты и министры, члены правительства посетят Мьянму. И специалисты из Мьянмы побудут в Беларуси для того, чтобы более глубоко и всесторонне изучить наши возможности и расширить взаимодействие. Только что мы с премьер-министром обменялись один на один некоторыми договоренностями, и я понял, что закрытых тем для сотрудничества сегодня нет. Мы по предложению премьер-министра Мьянмы готовы работать во всех секторах и направлениях», — сказал глава государства.