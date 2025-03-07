Лукашенко: Беларусь и Мьянма выработают дорожную карту по развитию сотрудничества

«Мы рассматриваем этот визит как событие в наших межгосударственных отношениях. Сегодня мы обсудили конкретные направления сотрудничества, подробнейшим образом остановились на торгово-экономическом и гуманитарном партнерстве, — сказал глава государства. — Мы готовы будем сделать все для того, чтобы Мьянма могла обеспечить свою продовольственную и технологическую безопасность».
Стороны документально закрепили намерения совместно двигаться вперед в промышленной кооперации, сельском хозяйстве, фармацевтике и науке. «Это те отрасли, где Беларусь обладает высокими компетенциями», — отметил Президент.
По его словам, в нынешнем году стороны возобновляют работу межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. А в ближайшем будущем будет создана совместная комиссия по инновационному и научно-техническому взаимодействию.
Беларусь и Мьянма договорились также активизировать гуманитарное сотрудничество — привлекать в Беларусь больше мьянманских студентов. В этом году на оздоровление в Национальный детский центр «Зубренок» будет приглашена первая группа детей из Мьянмы.
«В ближайшее время наши специалисты и министры, члены правительства посетят Мьянму. И специалисты из Мьянмы побудут в Беларуси для того, чтобы более глубоко и всесторонне изучить наши возможности и расширить взаимодействие. Только что мы с премьер-министром обменялись один на один некоторыми договоренностями, и я понял, что закрытых тем для сотрудничества сегодня нет. Мы по предложению премьер-министра Мьянмы готовы работать во всех секторах и направлениях», — сказал глава государства.
Говоря о подписанном меморандуме о намерениях в отношении совместных действий по развитию белорусско-мьянманского сотрудничества, Александр Лукашенко заявил, что этот документ будет рассмотрен в ближайшее время на заседании совместного комитета. В этом плане предусмотрены конкретные практические шаги в целях поступательного и динамичного развития дальнейшего сотрудничества по всем направлениям, о которых шла речь в ходе визита.
Александр Лукашенко поблагодарил Мин Аун Хлайна за обстоятельный и предметный разговор в ходе визита в Беларусь и за приглашение посетить Мьянму. «Думаю, что в ближайшее время мы с вами встретимся на родной земле у вас. Таким образом мы будем иметь возможность проконтролировать, как исполняются наши договоренности и наметить новые взаимовыгодные направления сотрудничества. Знайте, что мы всегда будем рады видеть вас в Беларуси», — сказал он.