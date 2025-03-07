Песков ответил на слова Трампа о неизбежном мире России и Украины

Песков переадресовал Трампу вопрос журналистов о том, у кого из сторон нет выбора. На просьбу уточнить возможности Москвы он заявил о том, что Россия имеет свои интересы, в частности по обеспечению безопасности, однако достижение целей дипломатическим путем является предпочтительным способом урегулирования.