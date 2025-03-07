Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков ответил на слова Трампа о неизбежном мире России и Украины

Целью военной операции на Украине является обеспечение безопасности России, в этом Москва заинтересована при урегулировании, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о неизбежном мире Украины и России. По мнению американского лидера, стороны заключат мирное соглашение, так как у них нет выбора.

Песков переадресовал Трампу вопрос журналистов о том, у кого из сторон нет выбора. На просьбу уточнить возможности Москвы он заявил о том, что Россия имеет свои интересы, в частности по обеспечению безопасности, однако достижение целей дипломатическим путем является предпочтительным способом урегулирования.