Guardian: в ЕС разработали план по защите неба Украины

Для начала остановимся на некоторых военно-технических и оперативных деталях плана Sky Shield, которые в материале издания The Guardian никак не освещены. К примеру, почему именно 120 истребителей? Кто это и каким образом подсчитывал? Какие страны готовы выделить свои истребители и экипажи? Где будут базироваться эти 120 истребителей? Кто будет единоличным руководителем сил и средств, привлеченных к реализации плана Sky Shield и от какой страны НАТО он будет выделен? Каким образом и от кого будет организовано получение информации о противнике? Никакой ясности с этими элементарными вопросами на этом этапе нет. Но попробуем на них ответить.